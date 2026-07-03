Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481
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03.07.2026 10:02:30
SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Warteck Invest von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Warteck Invest eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Warteck Invest-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Warteck Invest-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1’791.81 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Warteck Invest-Aktie investiert, befänden sich nun 0.558 Warteck Invest-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’093.87 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 02.07.2026 auf 1’960.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9.39 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Warteck Invest einen Börsenwert von 603.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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