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Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481

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Langfristige Performance 02.10.2026 10:02:34

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: Hätte sich eine Warteck Invest-Investition von vor einem Jahr rentiert?

Bei einem frühen Warteck Invest-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Warteck Invest
1906.15 CHF 0.59%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Warteck Invest-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1’940.00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Warteck Invest-Aktie investierten, hätten nun 5.155 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’948.45 CHF, da sich der Wert eines Warteck Invest-Papiers am 01.10.2026 auf 1’930.00 CHF belief. Mit einer Performance von -0.52 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 595.69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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