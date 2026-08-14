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Warteck Invest Aktie 261948 / CH0002619481

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Rentable Warteck Invest-Anlage? 14.08.2026 10:02:28

SPI-Papier Warteck Invest-Aktie: Hätte sich ein Investment in Warteck Invest vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Warteck Invest-Aktie Anlegern gebracht.

Warteck Invest
1899.29 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Warteck Invest-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1’930.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.518 Warteck Invest-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 997.41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1’925.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0.26 Prozent.

Insgesamt war Warteck Invest zuletzt 595.86 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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