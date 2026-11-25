Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Walliser Kantonalbank-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 100.50 CHF wert. Bei einem Walliser Kantonalbank-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9.950 Walliser Kantonalbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 156.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’552.24 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 55.22 Prozent.

Am Markt war Walliser Kantonalbank jüngst 2.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch