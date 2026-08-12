SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Walliser Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75.75 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.201 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’066.01 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 11.08.2026 auf 156.50 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.60 Prozent angezogen.

Walliser Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch