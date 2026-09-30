SPI-Papier Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 100.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99.502 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16’567.16 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Papiers am 29.09.2026 auf 166.50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 65.67 Prozent vermehrt.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch