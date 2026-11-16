SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 152.20 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 6.570 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.11.2026 1’174.77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 178.80 CHF belief. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’174.77 CHF entspricht einer Performance von +17.48 Prozent.

VZ war somit zuletzt am Markt 7.05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch