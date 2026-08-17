VZ Aktie 52875158 / CH0528751586
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VZ-Aktien verdienen können.
Am 17.08.2016 wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56.30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 1.776 VZ-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 175.40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 311.55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 211.55 Prozent vermehrt.
VZ wurde am Markt mit 6.89 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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