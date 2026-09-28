SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem VZ-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 94.90 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in VZ-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.054 VZ-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 157.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165.86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65.86 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von VZ betrug jüngst 6.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch