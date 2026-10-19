VZ Aktie 52875158 / CH0528751586
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnendes VZ-Investment?
|
19.10.2026 10:02:40
SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in VZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 19.10.2025 wurden VZ-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das VZ-Papier bei 152.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.655 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.29 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 16.10.2026 auf 162.20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6.29 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 6.38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:02
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
12.10.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
14.09.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächer (finanzen.ch)
|
07.09.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu VZ Holding AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.