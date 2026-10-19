SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor einem Jahr eingebracht

Am 19.10.2025 wurden VZ-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das VZ-Papier bei 152.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.655 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106.29 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 16.10.2026 auf 162.20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 6.29 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 6.38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch