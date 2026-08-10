SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.08.2021 wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 87.40 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die VZ-Aktie investiert hat, hat nun 114.416 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 161.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’512.59 CHF wert. Damit wäre die Investition 85.13 Prozent mehr wert.

VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch