Heute vor 3 Jahren wurden Trades VZ-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des VZ-Papiers betrug an diesem Tag 93.00 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 107.527 VZ-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 168.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’064.52 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 80.65 Prozent.

VZ war somit zuletzt am Markt 6.61 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch