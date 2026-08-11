VP Bank Aktie 31548726 / LI0315487269
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das VP Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das VP Bank-Papier an diesem Tag 78.40 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die VP Bank-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127.551 VP Bank-Aktien. Die gehaltenen VP Bank-Papiere wären am 10.08.2026 11’798.47 CHF wert, da der Schlussstand 92.50 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17.98 Prozent angewachsen.
VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 580.95 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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