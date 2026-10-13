SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

VP Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 87.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114.679 VP Bank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’538.99 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 12.10.2026 auf 91.90 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 5.39 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von VP Bank bezifferte sich zuletzt auf 578.20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch