SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Am 03.11.2025 wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die VP Bank-Aktie an diesem Tag bei 80.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 125.000 VP Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’625.00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.25 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von VP Bank belief sich zuletzt auf 585.50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch