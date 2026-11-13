SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 13.11.2023 wurde das Vontobel-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48.55 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vontobel-Aktie investiert, befänden sich nun 205.973 Vontobel-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’485.07 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 12.11.2026 auf 94.60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +94.85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Vontobel einen Börsenwert von 5.35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch