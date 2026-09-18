Vontobel Aktie 1233554 / CH0012335540
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Vontobel eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vontobel-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Vontobel-Papier an diesem Tag 52.80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.894 Vontobel-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 93.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176.70 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +76.70 Prozent.
Jüngst verzeichnete Vontobel eine Marktkapitalisierung von 5.18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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