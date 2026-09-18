SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vontobel-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Vontobel-Papier an diesem Tag 52.80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vontobel-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.894 Vontobel-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 93.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176.70 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +76.70 Prozent.

Jüngst verzeichnete Vontobel eine Marktkapitalisierung von 5.18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch