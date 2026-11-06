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06.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vontobel-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Vontobel-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Vontobel-Aktie an diesem Tag bei 58.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17.182 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 92.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’584.19 CHF wert. Aus 1’000 CHF wurden somit 1’584.19 CHF, was einer positiven Performance von 58.42 Prozent entspricht.
Insgesamt war Vontobel zuletzt 5.31 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Vontobel am 06.11.2026
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