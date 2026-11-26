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|Profitable Villars SA-Anlage?
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26.11.2026 10:02:03
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Villars SA von vor einem Jahr heute wert
Bei einem frühen Villars SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 1 Jahr wurde das Villars SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 580.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.172 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 580.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 100.00 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von Prozent.
Villars SA war somit zuletzt am Markt 60.55 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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