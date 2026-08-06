SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor einem Jahr angefallen

Vor 1 Jahr wurde die Villars SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 620.00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 16.129 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Villars SA-Aktie auf 605.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’758.06 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2.42 Prozent eingebüsst.

Alle Villars SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 60.55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch