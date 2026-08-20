SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurden Villars SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 725.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.379 Villars SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 834.48 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 19.08.2026 auf 605.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 16.55 Prozent weniger wert.

Am Markt war Villars SA jüngst 63.14 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch