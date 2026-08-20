Villars Aktie 260965 / CH0002609656
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
20.08.2026 10:02:04
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Villars SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 5 Jahren wurden Villars SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 725.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.379 Villars SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 834.48 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 19.08.2026 auf 605.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 16.55 Prozent weniger wert.
Am Markt war Villars SA jüngst 63.14 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Villars SA
|
10:02
|SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start des Mittwochshandels stärker (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt im Minus (finanzen.ch)
|
12.08.26
|SIX-Handel SPI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Verluste in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Villars SA
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.