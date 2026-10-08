Villars Aktie 260965 / CH0002609656
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Villars SA gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 695.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.388 Villars SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Villars SA-Aktie auf 580.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’345.32 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16.55 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 60.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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