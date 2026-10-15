Villars Aktie 260965 / CH0002609656
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15.10.2026 10:02:02
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren Villars SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das Villars SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 760.00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Villars SA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.132 Villars SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.32 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 14.10.2026 auf 580.00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 23.68 Prozent.
Der Börsenwert von Villars SA belief sich jüngst auf 60.51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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