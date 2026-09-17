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Villars Aktie 260965 / CH0002609656

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Langfristige Investition 17.09.2026 10:02:07

SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Villars SA von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Villars SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Villars
567.16 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 720.00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 13.889 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 570.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’916.67 CHF wert. Mit einer Performance von -20.83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Villars SA-Wert an der Börse wurde auf 60.08 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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