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|Profitables Villars SA-Investment?
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05.11.2026 10:02:01
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Villars SA-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Villars SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 630.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Villars SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.159 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92.06 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 04.11.2026 auf 580.00 CHF belief. Mit einer Performance von -7.94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 60.56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Villars am 05.11.2026
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