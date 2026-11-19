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|Lukrative Villars SA-Investition?
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19.11.2026 10:02:05
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Villars SA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Villars SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Villars SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Villars SA-Papier 520.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Villars SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.231 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (580.00 CHF), wäre die Investition nun 11’153.85 CHF wert. Damit wäre die Investition um 11.54 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Villars SA eine Börsenbewertung in Höhe von 62.64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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