Villars Aktie 260965 / CH0002609656
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27.08.2026 10:02:02
SPI-Papier Villars SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Villars SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Villars SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 490.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20.408 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12’346.94 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 26.08.2026 auf 605.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 23.47 Prozent mehr wert.
Villars SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 63.17 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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