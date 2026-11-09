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|Vetropack A-Investment im Blick
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Investment in Vetropack A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vetropack A-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 20.15 CHF. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 496.278 Vetropack A-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19.36 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’607.94 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3.92 Prozent vermindert.
Der Vetropack A-Wert an der Börse wurde auf 384.46 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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