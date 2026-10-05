Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 10 Jahren wurden Vetropack A-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32.40 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.086 Vetropack A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.10.2026 56.42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 18.28 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 56.42 CHF, was einer negativen Performance von 43.58 Prozent entspricht.
Der Vetropack A-Wert an der Börse wurde auf 362.85 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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