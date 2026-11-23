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23.11.2026 10:02:22
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Vetropack A-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 18.018 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vetropack A-Aktie auf 18.82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 339.10 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 66.09 Prozent.
Insgesamt war Vetropack A zuletzt 372.84 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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