Heute vor 5 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Vetropack A-Papier investiert hätte, hätte er nun 18.018 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vetropack A-Aktie auf 18.82 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 339.10 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 66.09 Prozent.

Insgesamt war Vetropack A zuletzt 372.84 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch