Vetropack a Aktie 53023559 / CH0530235594
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 10 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vetropack A-Aktie bei 32.60 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Vetropack A-Aktie investierten, hätten nun 306.748 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (22.90 CHF), wäre die Investition nun 7’024.54 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.75 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 454.11 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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