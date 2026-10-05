Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’715 0.4%  SPI 19’470 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’192 -0.2%  Euro 0.9293 -0.4%  EStoxx50 6’221 -0.3%  Gold 4’159 0.4%  Bitcoin 71’243 -0.6%  Dollar 0.8293 0.1%  Öl 102.3 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Warum sich der Euro zu Franken und Dollar etwas erholt
Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight
Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
Suche...

Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vaudoise Versicherungen-Anlage im Blick 05.10.2026 10:02:19

SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vaudoise Versicherungen
722.40 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 625.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 1.600 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 1’156.80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 723.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.68 Prozent.

Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?