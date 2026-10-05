SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 625.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 1.600 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 1’156.80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 723.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.68 Prozent.

Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2.11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch