Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
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05.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 625.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 1.600 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 1’156.80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 723.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15.68 Prozent.
Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2.11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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