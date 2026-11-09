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09.11.2026 10:02:21
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vaudoise Versicherungen-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 3 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 417.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.240 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 742.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 177.94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77.94 Prozent gesteigert.
Vaudoise Versicherungen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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