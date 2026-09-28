SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Vaudoise Versicherungen-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 492.75 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.203 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.09.2026 gerechnet (742.00 CHF), wäre das Investment nun 150.58 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 50.58 Prozent erhöht.

Vaudoise Versicherungen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch