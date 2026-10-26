SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Vaudoise Versicherungen-Anteile bei 481.00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 2.079 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 23.10.2026 1’528.07 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 735.00 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 52.81 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Vaudoise Versicherungen eine Marktkapitalisierung von 2.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch