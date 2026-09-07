SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 634.00 CHF. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.158 Vaudoise Versicherungen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 765.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120.66 CHF wert. Damit wäre die Investition 20.66 Prozent mehr wert.

Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2.23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch