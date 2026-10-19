Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
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19.10.2026 10:02:40
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Vaudoise Versicherungen-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 450.00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 0.222 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 738.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 164.00 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 64.00 Prozent.
Vaudoise Versicherungen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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