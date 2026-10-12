Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
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12.10.2026 10:02:29
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vaudoise Versicherungen-Aktie gebracht.
Vor 3 Jahren wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 440.00 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22.727 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 710.00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16’136.36 CHF wert. Aus 10’000 CHF wurden somit 16’136.36 CHF, was einer positiven Performance von 61.36 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich zuletzt auf 2.07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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