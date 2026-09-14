Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
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14.09.2026 10:02:17
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 439.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 2.278 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Aktie auf 748.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’703.87 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70.39 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2.18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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