Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’891 0.8%  SPI 19’573 0.6%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’432 -0.5%  Euro 0.9452 -0.2%  EStoxx50 6’271 -0.9%  Gold 4’314 -0.8%  Bitcoin 63’690 1.6%  Dollar 0.8193 0.3%  Öl 108.5 3.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Nach verschobenem OpenAI-Börsengang: Auch Schweizer "KI-Aktien" deutlich im Minus
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Bewertung: Hold
Suche...

Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrative Vaudoise Versicherungen-Anlage? 14.09.2026 10:02:17

SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vaudoise Versicherungen
744.00 CHF -0.51%
Kaufen Verkaufen

Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 439.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 2.278 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Aktie auf 748.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’703.87 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 70.39 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Vaudoise Versicherungen eine Börsenbewertung in Höhe von 2.18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?