SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen

Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 445.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.225 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 175.51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 781.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75.51 Prozent angezogen.

Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2.27 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch