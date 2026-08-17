Vaudoise Versicherungen Aktie 2154566 / CH0021545667
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables Vaudoise Versicherungen-Investment?
|
17.08.2026 10:02:40
SPI-Papier Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vaudoise Versicherungen-Aktien gewesen.
Das Vaudoise Versicherungen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 445.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.225 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 175.51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 781.00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 75.51 Prozent angezogen.
Am Markt war Vaudoise Versicherungen jüngst 2.27 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen
Analysen zu Vaudoise Versicherungen
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit leichten Verlusten -- DAX mit überschaubaren Abschlägen aber auf Sicht des Rekordhochs -- Anleger in Asien in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein leichter Abwärtstrend zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls leicht abwärts. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.