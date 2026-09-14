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VAT Aktie 31186490 / CH0311864901

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Lukratives VAT-Investment? 14.09.2026 10:02:17

SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VAT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VAT gewesen.

VAT
578.42 CHF -6.57%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VAT-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des VAT-Papiers betrug an diesem Tag 73.25 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.365 VAT-Anteilen. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 11.09.2026 838.77 CHF wert, da der Schlussstand 614.40 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 838.77 CHF, was einer positiven Performance von 738.77 Prozent entspricht.

Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 18.40 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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