SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das VAT-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 335.80 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.978 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 612.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’823.11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82.31 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 18.34 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch