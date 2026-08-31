VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in VAT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das VAT-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VAT-Papier an diesem Tag bei 354.40 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 2.822 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 603.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’702.03 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70.20 Prozent angezogen.
Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 18.07 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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