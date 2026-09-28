SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das VAT-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 318.80 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die VAT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.368 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.09.2026 auf 654.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’539.52 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 105.40 Prozent vermehrt.

Insgesamt war VAT zuletzt 19.63 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch