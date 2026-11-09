SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VAT-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die VAT-Aktie an diesem Tag bei 79.65 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die VAT-Aktie investierten, hätten nun 125.549 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 06.11.2026 64’858.76 CHF wert, da der Schlussstand 516.60 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 548.59 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VAT belief sich jüngst auf 15.51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch