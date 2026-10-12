SPI-Papier VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades VAT-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 79.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12.579 VAT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (672.00 CHF), wäre das Investment nun 8’452.83 CHF wert. Damit wäre die Investition um 745.28 Prozent gestiegen.

Der VAT-Wert an der Börse wurde auf 20.17 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch