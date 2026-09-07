Varia US Properties Aktie 30528529 / CH0305285295
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07.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Varia US Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Varia US Properties-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Varia US Properties-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.10 CHF. Bei einem Varia US Properties-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 249.377 Varia US Properties-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Varia US Properties-Aktie auf 13.25 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’304.24 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 66.96 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich jüngst auf 134.21 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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