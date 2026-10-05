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Varia US Properties Aktie 30528529 / CH0305285295

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Profitables Varia US Properties-Investment? 05.10.2026 10:02:19

SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Varia US Properties-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Varia US Properties-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Varia US Properties
12.21 CHF 1.78%
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Das Varia US Properties-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 40.00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Varia US Properties-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.500 Varia US Properties-Anteilen. Die gehaltenen Varia US Properties-Anteile wären am 02.10.2026 30.88 CHF wert, da der Schlussstand 12.35 CHF betrug. Mit einer Performance von -69.13 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Varia US Properties eine Marktkapitalisierung von 125.22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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