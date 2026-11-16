SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Varia US Properties-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Varia US Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 19.40 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Varia US Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 5.155 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 56.70 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 13.11.2026 auf 11.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43.30 Prozent.

Varia US Properties wurde am Markt mit 111.52 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch