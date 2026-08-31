Varia US Properties Aktie 30528529 / CH0305285295
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31.08.2026 10:02:22
SPI-Papier Varia US Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Varia US Properties von vor 3 Jahren gekostet
Wer vor Jahren in Varia US Properties-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Die Varia US Properties-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Varia US Properties-Aktie bei 38.60 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Varia US Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 25.907 Varia US Properties-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Varia US Properties-Aktie auf 13.35 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 345.85 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 65.41 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Varia US Properties bezifferte sich zuletzt auf 135.15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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